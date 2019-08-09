氣象局發布豪雨特報。(圖/氣象局)

利奇馬颱風影響，中央起象局發布豪雨特報，今(9)日新竹縣山區、苗栗縣山區及台中市山區有局部豪雨或大豪雨發生，桃園市山區、臺北市山區、新北市山區、臺中市山區、南投縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區、屏東縣山區及宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，北部、中南部、宜蘭地區及花蓮山區、台東山區有局部大雨，大豪雨地區有新竹縣、苗栗縣、臺中市。

根據中央氣象局下午1時35分發布的豪雨特報指出，利奇馬颱風影響，今天基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣山區、南投縣山區有局部大雨或豪雨，尤其新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區及台中市山區有局部豪雨或大豪雨發生的機率，宜蘭、新竹市、台中、南投、彰化以南地區及花蓮、台東山區有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，沿海低窪地區應防淹水及海水倒灌。

至於第9號颱風利奇馬強度已減弱為中度颱風，且暴風圈也較縮小，目前中心在臺北北北東方海面，向西北移動，對臺中、苗栗、新竹威脅已降低。其暴風圈正影響台灣北部及東北部陸地，對桃園以北地區及宜蘭、馬祖仍構成威脅。此颱風未來強度有持續減弱的趨勢。

(中時電子報)