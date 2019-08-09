《大政治大爆卦─無色覺醒》颱風假基隆先偷跑 雙北慢一步！宣布放假也藏政治算計？ 14:222019/08/09 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 颱風假基隆先偷跑，雙北慢一步！宣布放假也藏政治算計？《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 颱風利奇馬的來襲讓今日8縣市放了颱風假，不過今天凌晨碰觸到三貂角後，速度減慢，路徑稍北偏，對台影響減弱。上午台北市長柯文哲到應變中心聽取簡報，表示颱風北移是運氣好，「颱風假多放了，沒辦法」，就當一般假日。而昨宣布放颱風假基隆先偷跑，雙北慢一步！難道宣布放假也藏政治算計？《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #颱風假 #颱風 也許您會感興趣 推薦閱讀 颱風假明天有望？三大關鍵決定 14:362019/08/08 生活 颱風假去哪？百貨營業時間一覽表 10:062019/08/09 生活 民眾爽賺颱風假？侯：要萬無一失 10:222019/08/09 生活 颱風假遭質疑誤判 柯P：颱風北偏不能怪我 11:312019/08/09 政治 《翻爆午間精選》風雨減弱 柯Ｐ直言：颱風假多放了 11:562019/08/09 政治 颱風假百貨公司照開 專櫃人員爭交通津貼 12:182019/08/09 生活 利奇馬悄悄經過宜蘭 民眾爽賺颱風假 12:332019/08/09 生活 無懼「要放颱風假」洗版 盧秀燕決策精準網友服氣 13:362019/08/09 政治 颱風假＋消暑 喜樂時代影城推好康三連發 13:432019/08/09 娛樂 不放颱風假？中市府：專業評斷 13:592019/08/09 政治 政治熱門新聞 將換瑜？藍議員：我也聽到風聲… - 政治 被罵消遣郭董 王又正節目脫稿開嗆！ - 政治 最新2020民調 韓領先幅度縮小 - 政治 為何挺韓 高雄人稱看到他的影子 - 政治 柱姐願出征 反觀王、郭 他生氣了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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