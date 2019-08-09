颱風利奇馬的來襲讓今日8縣市放了颱風假，不過今天凌晨碰觸到三貂角後，速度減慢，路徑稍北偏，對台影響減弱。上午台北市長柯文哲到應變中心聽取簡報，表示颱風北移是運氣好，「颱風假多放了，沒辦法」，就當一般假日。而昨宣布放颱風假基隆先偷跑，雙北慢一步！難道宣布放假也藏政治算計？《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局。

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(中時電子報)