西螺大排兩旁馬路車滿為患，路中央甚至僅容一車。（周麗蘭攝）

民眾不習慣停入停車場，雲基附近停車場很空，但馬路旁停得水洩不通。（周麗蘭攝）

雲林基督教醫院周邊都是農田與圳溝，民眾習慣停在圳溝馬路旁，熱門時段十分壅塞，有民眾陳情要求將農路畫成單行道，9日公所、縣府、醫院會勘，20多名農人集結破口大罵，指責雲基應管好自己的停車問題，但雲基也喊冤，單行道不是院方要求的。

雲林基督教醫院前身是設於西螺果菜市場附近的慈愛醫院，彰化基督教醫院接手營運後，病患日增，西螺大排兩旁馬路車滿為患，路中央甚至僅容一車。

日前有民眾向西螺鎮公所陳情雲基附近農路應畫設為單行道，公所依程序安排9日會勘，附近農人得知十分氣憤，群聚在雲基大門口前抗議，要公所交出陳情民眾的名字。

農人表示，病患與家屬不乖乖把車開入停車場，反而霸占馬路當停車場，雲基帶來交通問題應自行解決，農路改成單行道，農人一天到晚繞路，耕耘機是要繞多久才到？

福田里長陳銘露表示，那原本就是給農人走的馬路，不應以少數意見為意見，畫設單行道消息傳出後，里民義憤填膺，9日主動集結發聲。

雲林基督教醫院澄清，醫療大樓設有地下停車場，旁邊也有 民營停車場，從來沒有要求公所畫設單行道，此事完全不知情。

西螺警分局表示，因應雲基周邊道路壅塞問題，先前已在圳溝旁馬路畫設紅線、黃線，員警也經常前往開單告發。

西螺鎮公所人員遭抗議的農人包圍，當場承諾「區域水防道路與一般道路設計不同，不適合改為單行道」，農人才安心散去。

(中時 )