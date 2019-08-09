謝忻與阿翔6月驚爆不倫戀，震驚外界，兩人目前都遭經紀公司停工，不過日前則爆出，謝忻、阿翔將在24日一起出席公益活動，但在十方啟能中心今（9日）舉辦的募款活動看板中，阿翔的照片已撤下，十方證實，「瓜哥」胡瓜會與包括謝忻等十多名藝人到場演出，阿翔則會缺席。

長期支持十方啟能中心的胡瓜，多年來都率領大批藝人來募款餐會演出，而阿翔和謝忻一度傳出兩人會復出，但今天的宣傳記者會看板，阿翔的畫面已不見，與謝忻同台復出破局，只有謝忻與胡瓜等其他藝人。

十方啟能中心主任游月菊表示，阿翔與謝忻為個人私事，十方感謝2013與2016年謝忻都來出席活動，藝人來相挺他們都很歡迎，也表達滿滿的謝意。

熱心公益的胡瓜，特別發揮綜藝大哥影響力，動員方馨、鄭仲茵、謝忻、蘇晏霈、白家綺、王建復、阿翔、瑪莉亞以及樓心潼、羅美玲、江振愷、王樂妍等十多名藝人共襄盛舉。

(中時電子報)