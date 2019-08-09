紅綠燈號誌燈桿被吹到攔腰折斷。（謝瓊雲翻攝）

交通隊員警緊急到場交管，並通知外包廠商來拆解排除。（謝瓊雲翻攝）

彰化縣二林鎮一處紅綠燈號誌桿，8日下午不敵強颱利奇馬強風吹襲被攔腰吹斷，員警趕緊到現場交通管制。（謝瓊雲翻攝）

強颱利奇馬來襲，外圍環流的強勁風勢、威力驚人，8日下午彰化縣二林鎮萬原路與大永路口的一支紅綠燈號誌桿，竟不敵強風當場被攔腰折斷，橫倒在馬路中，所幸未砸傷路過人車；警方也火速派員到場交管。

，現場正在施工的工人目睹驚呼，還好沒有砸到人車。警方接獲通報迅速派員前往現場進行交通管制，避免發生危險。

芳苑分局原斗派出所長呂皆慶表示，昨天下午3時許，接獲報案指萬原路、大永路口的第4放水路滯洪池工地出口前，一支紅綠燈桿不敵強陣風吹襲，在現場施工工程工人面前，硬生生被吹斷後直接倒下，橫擋在路面、影響通行。

交通隊員警到場發現，一旁就是大型工程施工地，大型工程車輛出入頻繁，事故現場附近漫天沙塵紛飛、影響視線，危及用路人安全；考量該地點不斷有大型車輛進出，加上又有電線纏繞在倒下的燈桿上，員警立即擺放三角錐、進行交通管制、指揮車輛通行，防止發生漏電意外。

號誌燈外包廠商昨天下午4時10分許抵達現場，因燈桿實在太大，費時拆解號誌桿，直到下午5時20分許才清理完畢、排除事故現場，恢復交通順暢。

(中時 )