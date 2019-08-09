利奇馬來襲，泰安山區水流湍急。（巫靜婷翻攝）

全台最晚宣布照常上班上課的苗栗縣，9日一早因利奇馬暴風圈觸陸，苗栗山區風雨強勁、落石不斷，苗栗縣泰安鄉公所突然於上午9點58分確定10點起停班停課，2分鐘的應變時間讓鄉民怒批「添麻煩」，公所回應，58分是後續與縣府通報確定的時間，其實早在9點半就開始用電話通知各機關。

不只泰安鄉公所挨轟，縣府前晚宣布照常上班上課時，縣長徐耀昌的臉書半小時就湧入2000多筆留言，盼更改決定外，也質疑為何這麼晚才公布，徐耀昌回應，氣象局預測除了山區雨量達標，全縣風力及平地雨量均未達放假標準，考量地形及雨勢影響不一，最終決定授權地方公所評估裁定，即維持上班上課。

徐耀昌說明，預報資料顯示，苗縣平均風力為5到6級、最大陣風為8到9級，平地雨量為200到300毫米，山地為300到600毫米，僅山地雨量符合《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定；針對外界質疑放假標準不一，徐則說，台中也是我們的「生活圈」，台中也沒有放假。

泰安鄉颱風假來的臨時，早已出門上班的鄉民怒批消息太晚宣布像在整人，公所祕書陳信達表示，上午9點觀測風雨已達警戒值，部分道路也出現零星落石，由於鄉內道路多延著山壁開闢，擔心風雨持續增強，土石坍方會造成危險，所以決定於10點停班停課，早在9點半就已陸續通知鄉內機關。

陳信達表示，正值暑假期間，鄉內學校未上課也未舉行暑期輔導，學童接送安全尚無虞，上班的民眾陸續返家，零星落石區域鄉公所也加派清除機具進場，前山的苗62線及後山的大安聯絡道有土石坍方及落石疑慮，若後續傳出災情將視情況封閉道路以策安全。

(中時 )