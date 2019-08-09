WOW 哇唬漢堡工廠連續5年進行暑假環島公益活動，日前紅白相間的胖卡車開到台中豐原開賣。（王文吉攝）

豐原青商會會友將艇堡輕食套餐，送到台中市社區文化協進會。（王文吉攝）

豐原青商會將艇堡輕食套餐，送到台中市社區文化協進會，讓孩子們享用下午茶點心。（王文吉攝）

孩子放暑假，他們做公益！來自南台灣的WOW 哇唬漢堡工廠，每年暑假展開「胖卡環台義賣愛心活動」，33歲的老闆陳韋強今年號召6、7位熱血青年，開著胖卡從屏東一路北上，環島1200公里進行愛心巡迴義賣，所得扣掉成本後，所得盈餘捐助當地育幼院或弱勢團體。

紅白相間的胖卡車日前駛抵台中市豐原區創意披薩前開賣，陳韋強帶領20歲出頭的熱血志工團，分工製作泰式潛艇堡輕食套餐，吸引不少民眾熱情相挺。陳韋強說，泰式潛艇堡使用泰式椰漿咖哩雞肉、蔬菜、糖心蛋，再加上清涼的泰式奶茶，在炎炎夏日裡，特別開胃。

豐原國際青年商會也響應公益活動，向會友們集資1萬元，認購50份泰式潛艇堡輕食套餐，送給提供弱勢兒少免費課後輔導的台中市社區文化協進會，讓孩子們享用下午茶點心。

豐原青商會秘書長簡仕柏表示，剛好看到朋友轉發哇唬漢堡的貼文知道他們要來豐原，很敬佩他們環島做愛心的善行，因此號召會友認購響應，並捐贈潛艇堡給文化協進會，讓一筆錢能有兩次公益用途，會友們都覺得非常有意義。

(中時 )