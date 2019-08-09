藝人阿翔與謝忻6月驚爆當街擁吻的不倫戀，兩人停工至今，多年來他們兩人與藝人胡瓜力挺的十方啟能中心募款餐會，可能為復出的公益活動，9日在十方啟能中心在市府舉辦的募款活動看板，阿翔的照片已撤下，與謝忻同台復出破局，十方證實，「瓜哥」胡瓜會與包括謝忻等十多名藝人到場演出，阿翔則會缺席。

長期支持十方啟能中心的胡瓜，多年來都率領大批藝人來募款餐會演出，在十方啟能中心的臉書還可以見到阿翔與謝忻拍攝的募款影片，影片中兩人默契十足的為十方號召更多人來響應善舉。

台中市十方啟能中心9日在為募款餐會宣傳時，背後看板已不見阿翔，停工多時的謝忻（左）將會在這場公益活動復出。（圖／記者盧金足攝）

6月發生兩人不倫戀後，立即停下演藝工作，阿翔與謝忻可能會在24日公益活動復出，屆時可能會成為會場焦點。十方啟能中心募款餐會，一度傳出兩人會在停工後多時後復出，但今天的宣傳記者會看板，本來有阿翔的畫面已不見，只有謝忻與胡瓜等其他藝人。

十方啟能中心主任游月菊表示，阿翔與謝忻為個人私事，十方感謝2013與2016年謝忻都來出席活動，藝人來相挺他們都很歡迎，也表達滿滿的謝意。

台中十方啟能中心為了籌募社福基金，將在8月24日晚上，於台中市葳格國際會議中心舉辦募款餐會，除了情商綜藝天王胡瓜擔任餐會與義賣會主持人，並動員十餘名知名藝人參與，號召大家一起攜手發揮愛心，幫助弱勢族群突破障礙。

募款不易，為了自力救濟，十方啟能中心情商胡瓜，義務擔任募款餐會、義賣會主持人，為十方籌募社福基金。向來熱心公益的胡瓜，特別發揮綜藝大哥影響力，動員方馨、鄭仲茵、謝忻、蘇晏霈、白家綺、王建復、阿翔、瑪莉亞以及樓心潼、羅美玲、江振愷、王樂妍等十多名藝人共襄盛舉。

十方啟能中心 主任游月菊表示，募款餐會預計席開120桌，每桌2萬元起跳，最高3萬元。餐會進行時，並將穿插藝人與十方學生、大器樂團表演及精品義賣，和藝人歡聚一堂的時間，超過3小時。不過，截至目前為止，賣座情況差強人意，距離24日募款餐會不到半個月，桌數才剛剛「破百」，仍有待更多愛心人認桌或親朋好友自行併桌。

(中時 )