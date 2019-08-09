洪秀柱對上小21歲的王定宇 民進黨：王爆發力有目共睹 14:532019/08/09 中時 曾薏蘋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨前主席洪秀柱。(圖/本報系影音截圖) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨前主席洪秀柱出征艱困選區，老將親征；民進黨發言人李明俐今表示，民進黨同選區立委王定宇爆發力及表現有目共睹。 李明俐強調：「我們尊重每個人參政的權力」；王定宇委員不論專業能力、問政表現或是爆發力都是有目共睹，相信台南的鄉親會做出最好的選擇。 洪秀柱將戶籍遷到台南市第6選區備戰立委選舉，挑戰年紀小自己21歲的民進黨現任立委王定宇，國民黨士氣大振。 (中時 ) #2020大選 #立委 #台南 #洪秀柱 #王定宇 也許您會感興趣 推薦閱讀 胡幼偉：2020大選關鍵 不在郭台銘 21:222019/08/08 政治 洪秀柱遷戶籍對戰王定宇 謝龍介佩服 22:302019/08/08 政治 洪秀柱到台南選立委 王定宇：尊重努力的人 22:332019/08/08 政治 洪秀柱精神 昔遭換柱今走進艱困選區選立委 23:372019/08/08 政治 同框洪秀柱 許淑華讚：心中認定的政壇女神 11:292019/08/09 政治 洪秀柱：願為國民黨挑戰艱困台南選區 12:132019/08/09 政治 拚2020大選 馬英九：國民黨現在最需要的是團結 12:212019/08/09 政治 洪秀柱選台南立委 王定宇：謹慎面對硬仗 12:572019/08/09 政治 洪秀柱挑戰王定宇帶動藍軍士氣？綠委：效果有限 12:562019/08/09 政治 洪秀柱選台南立委 王定宇：謹慎面對硬仗 14:292019/08/09 政治 政治熱門新聞 將換瑜？藍議員：我也聽到風聲… - 政治 被罵消遣郭董 王又正節目脫稿開嗆！ - 政治 最新2020民調 韓領先幅度縮小 - 政治 為何挺韓 高雄人稱看到他的影子 - 政治 柱姐願出征 反觀王、郭 他生氣了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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