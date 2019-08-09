國民黨前主席洪秀柱出征艱困選區，老將親征；民進黨發言人李明俐今表示，民進黨同選區立委王定宇爆發力及表現有目共睹。

李明俐強調：「我們尊重每個人參政的權力」；王定宇委員不論專業能力、問政表現或是爆發力都是有目共睹，相信台南的鄉親會做出最好的選擇。

洪秀柱將戶籍遷到台南市第6選區備戰立委選舉，挑戰年紀小自己21歲的民進黨現任立委王定宇，國民黨士氣大振。

(中時 )