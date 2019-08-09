白冰冰近日參加年代節目《MUCH金點秀》，遇到主持人邵大倫、張秀卿話匣子大開，她自爆曾在國道無視警察攔檢，時速飆破180公里，最後被警車團團包圍，還遭掏槍嚇阻，將同車的黃西田嚇傻。她與小31歲的曾治豪合唱〈愛到底〉，透露曾治豪跟父親賀一航都「壞壞」，眼神會撩人，她更誇張直喊，「再唱個30遍會失身。」

白冰冰提及有次載黃西田、康弘趕著去作秀，因為當時並不常開車上路，在國道上遠遠看見有警察拿著指揮棒向她招手，便向黃西田、康弘求助，「要不要停？」講話總是慢條斯理的黃西田個性小心，從出發就叮嚀白冰冰慢慢開，見國道警察揮手，連忙出聲：「不要喔，要停下來。」沒想到說話太慢，白冰冰根本來不及剎車，天兵行為引來警車追逐。

邵大倫（左起）、曾治豪、白冰冰以及張秀卿開心合照。（年代提供）

白冰冰形容當時她因過度緊張，油門越踩越重，時速飆破180，最後遭警察以警車包圍並掏槍嚇阻，白冰冰只好停車，而車上的黃西田早就嚇到六神無主，直說：「快下來啦，槍都掏出來了。」警察一眼認出白冰冰，追問她為什麼不停車，她無辜地說：「你追我就跑啊。」

(中時 )