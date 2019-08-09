台南市警察局新營分局製作印有「護老」字樣的反光板及反光貼紙，由勤區員警至列管名冊上失智老人家中，幫忙貼掛在腳踏車上。(劉秀芬翻攝)

台南市警察局新營分局製作印有「護老」字樣的反光板及反光貼紙，由勤區員警至列管名冊上失智老人家中，幫忙貼掛在腳踏車上。(劉秀芬翻攝)

小小貼紙大大守護。台南市警察局新營分局製作印有「護老」字樣的反光板及反光貼紙，由勤區員警至列管名冊上失智老人家中，幫忙貼掛在腳踏車上，希望民眾在路上若有發現這些長輩，請多提供關懷協助，結合警民的力量，共同預防失智老人走失或發生意外。

新營分局有鑑於轄內近5年受理失智老人走失報案件數計32件，其中報案2次以上者計4人，另有2人在警方搜尋期間不幸發生意外往生，為避免此類憾事再發生，期待結合大家的力量，共同守護年長失智者的安全。

新營分局員警除走入社區關懷失智老人及向家屬宣導預防失智老人走失的方式，特別製作印有「護老」字樣的反光板及反光貼紙，由員警至失智老人家中，將反光板掛在其腳踏車前後，貼紙貼在其鞋子及腳踏車明顯處，並要求員警執行各項勤務中，發現老人鞋子及腳踏車貼有「護老」字樣標誌時，應立即關懷詢問。

新營分局局長李名昌表示，先前轄內一高齡81歲的失智阿伯，在外面騎車亂晃20多小時，最後不幸喪生。警方開始思考，如果有人在半夜時，看到一個老人家還騎車在路上閒晃，能夠驚覺到阿伯是在「不對的時間出現在不對的地方」，進而「雞婆」地關心一下阿伯，是不是就能幫助阿伯回到溫暖的家。

因此，新營分局特別製作這套「護老」貼紙，希望大家都能成為長者的貴人，共同守護，打造失智老人的友善社區。

新營分局同時再次重申，家有失智長輩，事先預防走失的工夫絕對不能少，除了可以申請「愛的手鍊」、購買附有GPS功能的愛心手鍊或在口袋中放入小紙條，寫上聯繫方式，有利於迅速確認身分並通知家屬之外。也可以前往警局事先捺印指紋建檔、更新身分證照以利人臉辨識等，防範未然，才是給長輩最好的照顧與保護。

(中時 )