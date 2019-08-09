網友放話要貼高清勾手照片。（圖／翻攝自Rabbit每日爆料微博）

楊冪、魏大勛被爆通宵組隊玩遊戲。（圖／翻攝自Rabbit每日爆料微博）

和楊冪、魏大勛玩遊戲的網友發聲。（圖／翻攝自Rabbit每日爆料微博）

魏大勛過去在部落格坦言迷上楊冪。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

大陸女星楊冪去年和劉愷威結束婚姻，昨(8日)網上傳出男星魏大勛在北京看展，身邊跟著一位跟他穿著情侶鞋和短褲的女子，依腿上胎記比對後，該女疑是楊冪，而魏大勛跳出稱只是跟朋友看展，否認戀情，今稍早網友爆料其實當天還有拍到兩人挽手的照片，質疑魏大勛所謂的「友情說」。

楊冪和劉愷威離婚後，曾和鄧倫被組CP，但她受訪時駁斥。32歲的楊冪昨和30歲的魏大勛傳出緋聞，網友便起底魏大勛過去在部落格透露理想型就是楊冪，兩人被挖出疑似多次穿情侶裝傳愛，連自拍姿勢都十分雷同，網上還傳出兩人在七夕當天組團打遊戲到隔天凌晨，而和他們一起打遊戲的網友跳出表示，三人就是純潔的兄弟姊妹關係，但強調：「大勳性取向是妹子！」

魏大勛昨第一時間表示：「只是跟朋友逛街，謝謝大家關心」，未否認照片中跟他看展覽的是楊冪，據《鳳凰網娛樂」報導，貼出魏大勛和楊冪約會照的網友因此遭到不少謾罵，回嗆說：「別惹我，我拍的圖片不只那兩張。現在放出一張馬賽克的新圖，如果你們再罵，人家可就要放更清晰版的咯~」，而照片中隱約可見楊冪的手勾著魏大勛，網友表示：「楊冪粉絲又不是玻璃心，只是不能接受這種明顯搞事的爆料方式」、「高糊成這樣，看出來啥」、「還不許人家朋友逛街了？」、「這麼多年了，啥沒有經歷過？真的就祝福就是」。

(中時電子報)