基隆市長林右昌說，不能拿民眾的生命財產安全來賭，強調放假是正確的決定。（許家寧攝）

強颱「利奇馬」撲台而來，剛好8日適逢基隆市政府中元普渡祭拜活動，市長林右昌誠心祈求颱風偏移，祈求不要造成重大災害，颱風入夜後轉彎北偏，強度減弱，基隆僅傳出11起零星災情，林右昌感謝，「老大公」有保庇，民眾平安就是最大福氣。

林右昌表示，氣象局資料顯示強颱直撲台灣而來，市府依標準與機制宣布放假，但颱風硬是在凌晨3點北偏，讓他鬆了一口氣，市民也嘖嘖稱奇。他說，全國只有基隆中元祭普度一個月，颱風來襲這天剛好是市府舉辦普度，不少府內員工都認為老大公、好兄弟有保庇。

林右昌說，神奇的是，過去中元普度這段時間，好像颱風都有點轉彎轉向的狀況，甚至有時候本來在下大雨，等到放水燈遊行前，突然之間雨就停了，「我自己都碰到好幾次」。對於颱風往北偏移的狀況，只能說「有拜有保庇」，最重要是災害不要發生。

林右昌也認為，北北基放假是正確的決定，他和新北市長侯友宜有通電話，認為不能把民眾的生命財產安全拿來賭博，林強調「沒有什麼颱風假多放的事情」，一切都是按照氣象資料標準與機制程序決定，我們做最好的準備，民眾平安就是最大的福氣！

【氣象】莫輕忽！利奇馬轉為中颱 暴風圈仍罩北台

(中時 )