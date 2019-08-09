郭台銘核心幕僚劉宥彤昨天意有所指拋「福委會主委想當CEO」，引發政壇熱議，國民黨參選人韓國瑜隨即態度放軟發聲明致謝與道歉，劉宥彤今天下午受訪表示，韓的聲明看起來蠻有誠意的，而她認識的很多福委會主委都很有能力，且擔任公司高層職位。

郭台銘幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤昨天說有人認為福委會主委平常替大家爭福利、苦民所苦，因此公司做不好，就推福委會主委替代CEO，此話被外界解讀暗批韓國瑜。韓陣營隨即發聲明向郭董致謝與致歉，強調兩人是鐵打的兄弟。

被問到此時，劉宥彤先反問媒體說「大家覺得福委會主委不好嗎」，她認為很多福委會主委都很有能力，且又是公司高級主管，大多充滿明星光環，也很關心員工，澄清並未指涉韓。她不清楚郭董有無看到韓的聲明，但看起來是蠻有誠意的。

而韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡稍早說，公職人員本應幫人民謀福利，韓國瑜當選後，自然會幫人民找一個最好的CEO。談及此時，劉宥彤僅說，因不清楚套在國家體制上是哪個職務，但公職人員本來就應該為員工謀福利。

(中時 )