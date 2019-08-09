每次颱風來襲，民眾都會搶購物資，以備不及之需；強颱利奇馬來襲前，超商、超市就已出現搶購潮。有網友昨到超商想買麵包等食物，但讓他驚訝的是，架上竟是空的，他分享一張圖說，颱風天搞得像世界末日了。文章一出，立刻引起熱議。

原PO在臉書《爆怨公社》分享一張超商照片，是架上麵包已銷售一空，他發文表示，「我要報怨，我真的無法理解這種1至2天颱風搶購的行為，家裡都沒菜沒飯沒泡麵可以撐1至2天？在山區就算了，都市有這麼缺糧？到颱風天東西就買像似要屯一個禮拜」、「搞得好像要世界末日了」、「台北一放颱風假就搞這樣子，是會被困在家裡好幾天缺水斷糧就是了」。

文章一出，立刻引起網友熱議，有網友說，「我也覺得奇怪！台灣到處都有超商、況且每個家庭或多或少都有一些存糧、每次颱風來臨、就一堆人搶購」、「一窩蜂效應，不搶怕跟不上流行」。

還有網友說，「你不覺得下雨天出門很麻煩還會搞得很狼狽嗎？而且外食族先庫存起來，錯在哪裡？」、「颱風天過後菜，有的很貴，很多人都會去大賣場或是市場買多一點菜什麼的儲存起來」、「還好我習慣家裡都有放戰備糧，不怕是是颱風天沒東西吃」。

超商貨遭掃光。網友在爆廢公社發文說，颱風天像世界末日。（翻攝爆怨公社）

(中時電子報)