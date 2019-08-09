前總統馬英九（左二）走上谷川大橋，巡視山林間10年來的變化。（林和生攝）

莫拉克風災屆滿10周年，前總統馬英九9日前往霧台鄉谷川大橋，向3名在風災中因補給而喪命的救災英雄致敬，更親自走過大橋，巡視山林模樣，他強調很開心看到災區重建走向成熟階段，前一晚更夜宿永久屋，實際體驗室內居住條件，並透露「一夜好眠」。

為執行莫拉克風災救援任務，空勤總隊出動直升機在霧台山區協助物資運補及災民後送任務，其中一航次卻不幸墜毀，機上3名機組人員全不幸喪命；為悼念他們在天候不佳仍投入救援的英勇事蹟，行政院重建會在谷川大橋旁，設置救災英雄紀念碑。

上午山區雨勢不斷，馬英九特別冒雨前往獻花致敬，回憶當時情況指出，當年風雨造成高屏地區災情嚴重，光直升機就出勤5千多架次，若以戰爭規模計算，等於已是大型會戰，幸虧有此，才得以完成救援、安置及重建等工作。

他也談到，當時行政院長劉兆玄在災害發生時直接進駐旗山災區上班、進駐最前線，一個月便穩定救災與安置工作，但劉仍認為，因風災傷亡慘重，必須負起政治責任，當他在電視上宣布辭職，時任副總統蕭萬長立刻落下眼淚。

馬英九也強調，這次請劉兆玄到災區參與紀念活動，就是要讓所有人知道劉當初所規畫的重建模式，都能逐步達成，至於關鍵就在官民合作、公家與私人合作，ＮＧＯ投入也是一大助力，雖然當時災害嚴重，但台灣人的心都是緊靠在一起。

(中時 )