新竹市今天無風小雨，民眾撿到颱風假，中午過後湧入巨城購物中心用餐。（陳育賢攝）

新竹市今天無風小雨，民眾撿到颱風假，中午過後湧入巨城購物中心用餐。（陳育賢攝）

無風小雨颱風假，逛街看電影品美食爽放3天連假囉！新竹市9日停止上班上課1天，但昨天新竹並未出現大風大雨，民眾撿到假，紛紛湧入巨城購物中心等百貨公司，不少民眾睡了大頭覺，中午過後再到百貨賣場用餐、逛街、血拚，邊逛也邊感謝政府的「美意」。

強颱利奇馬在今天凌晨切過台灣東北部，暴風圈觸陸後，強度逐漸減弱，相較之前颱風預測路徑稍微偏北，因此新竹市沒有出現預期的強陣風與持續性大豪雨。

中央氣象局也於上午11點30分解除新竹地區陸上颱風警報，新竹市防災應變中心從1級改為2級開設，市長林智堅一早前往應變中心慰勞留守的辛苦同仁，為大家加油打氣。

從昨天截至今天下午2點，只有部分地區出現零星積水與路樹傾倒情況，市府皆在第1時間排除，環保局呼籲居民，風雨過後要注意居家環境衛生的清潔，清除積水容器，避免蚊蟲孳生，市府各相關單位也會迅速投入整理環境工作，在最短時間內恢復市容。

林智堅表示，此次利奇馬過境，各局處都嚴陣以待，加強警力管制淹水地下道避免民眾誤闖，同時透過即時監控系統監看易淹水地下道情形，並備好抽水機與抽水帶隨時待命，民政、消防系統密切注意各地災情回報，橫向溝通聯繫順暢，也所幸利奇馬颱風路徑稍微北轉，新竹市沒有出現預期的風速及雨量，平安度過利奇馬颱風的威脅。

今天一早新竹地區完全沒風，只有間歇性小雨，民眾撿到1天颱風假，連接周六日，是爽放了3天連假，而包括新竹Big City巨城購物中心、大遠百、SOGO百貨公司以及好事多、大潤發、愛買等3大賣場都是正常營業，並在中午過後湧入購物逛街人潮。

而巨城與大遠百的影城因利奇馬都取消了早場電影，自下午1點正式營業，但12點起開賣電影票時，影城售票口前即大排長龍。

前晚市府還沒宣布上班課情形前，就有不少網友在臉書等網上留言表示，「大帥哥智堅市長，趕快宣布停班課啦」，而今天無風小雨，大家能夠爽放1天假，網友也沒怪市府。

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(中時 )