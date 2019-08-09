花蓮一名海軍現役軍人，邀約同袍飲酒性侵。（示意圖，與新聞事件無關）

一名海軍軍人（現已退伍）邀約同袍到花蓮市一家汽車旅館喝酒聊天，不料酒過三巡，竟藉著酒意，壓迫女子性侵得逞。男子坦承酒後未能克制衝動，相當懊悔。因取得女子諒解，花蓮地院依強制性交罪，判他1年8個月徒刑，但予緩刑4年。

判決書指出，這名軍人於去年12月9日上午與女同袍相約出遊，並至花蓮市一家汽車旅館206號房喝酒聊天，酒後，違反女方意願，藉由酒意，先撫摸親吻臉部、胸部，再強行脫去褲子，壓制女方雙強制性侵得逞。

法官在判決書指出，被告所犯之強制性交罪，最輕本刑有期徒刑3 年；因審酌被告與被害女原為軍中同袍，雙方相約外出、共同飲酒聊天，在自認彼此關係曖昧且於酒意下，未能克制生理衝動而犯下本案；惟被告於偵查及審理時均已坦然認罪，加以被告事後與被害女達成和解，因此得酌量減輕其刑。被告已於今年5月退伍。

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(中時 )