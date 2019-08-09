國民黨分裂危機持續發酵，鴻海集團創辦人郭台銘、前立法院長王金平與台北市長柯文哲三人結盟的傳聞不斷，引發基層焦慮，郭、王隱然成為黨內分裂因子。郭核心幕僚劉宥彤今天下午受訪表示，此事可能隨著時間空間轉移，或許很多事情慢慢過去，待適當場合，郭董再跟大家說明。

劉宥彤補充，郭董現在既不是參選人也非候選人，每天環繞在政治性話題，郭董沒有太大興趣參與。

台北市長柯文哲上午稱若當副手不如繼續做台北市長，意味著郭柯配破局？劉宥彤說，這可能要問柯市長，重申到目前為止，郭董沒有參選打算，因此沒有跟誰配或跟誰合的問題。

是否在等待「換瑜」時機？劉說，「不會啦！沒有這種事情」。郭董有無可能跟進前黨主席洪秀柱，投入艱困選區立委提名？劉回，既然沒有參選，更不用談立委選舉。

退出郭台銘團隊的資深媒體人趙少康稱郭董參選時機，落在連署參選總統的期限9月17日，以及11月18日起受理總統登記，對此，劉宥彤說，這都是中選會公告的時間點，推測符合常理。

郭柯會至今仍是個謎團，劉宥彤被問到此時淡然地說，若真有這場會面，郭柯都沒對外發言，這件事情可能到此告一段落。

傳出國台辦派人與各方聯繫，勸退郭力拚團結，劉宥彤不假思索地說，沒有這件事，絕對不可能，「我們的選舉為何需要國台辦擔心」。

關於前總統馬英九原本安排與郭董在參加小林村十周年紀念活動會面，改期到何時？劉宥彤否認安排會面一事，強調原本郭董要參加的是永齡農場十周年活動，適逢颱風來襲因而取消，更沒有規劃8月9日的活動。

(中時 )