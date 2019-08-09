利奇馬颱風過境，造成桃園市新屋區部分電力停電，楊梅警分局新屋分駐所警員呂景暘與許景量巡邏勤務，9日上午發現中華路與三民路口號誌故障，立馬下車執行交通疏導。

由於停電路段道路交通號誌無法正常運作，分局通報所有的外勤員警 加強交通疏導，並呼籲用路人經過停電路段減速慢行，注意自身安全。

新屋區中華、三民路口號誌因台電線路問題暫停運作，新屋所派員交通疏導並通知台電維修線路，於12時10分號誌已恢復正常運作。

(中時 )