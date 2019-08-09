颱風過境交通號誌不亮 楊梅警疏導車行通過 15:202019/08/09 中時 呂筱蟬 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 颱風過境交通號誌不亮，楊梅警疏導車行通過。(警方提供) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 利奇馬颱風過境，造成桃園市新屋區部分電力停電，楊梅警分局新屋分駐所警員呂景暘與許景量巡邏勤務，9日上午發現中華路與三民路口號誌故障，立馬下車執行交通疏導。 由於停電路段道路交通號誌無法正常運作，分局通報所有的外勤員警 加強交通疏導，並呼籲用路人經過停電路段減速慢行，注意自身安全。 新屋區中華、三民路口號誌因台電線路問題暫停運作，新屋所派員交通疏導並通知台電維修線路，於12時10分號誌已恢復正常運作。 (中時 ) #號誌 #交通 #新屋 #停電 #運作 也許您會感興趣 推薦閱讀 保障行人安全 汐止福德三路增設交通號誌 21:072019/08/05 生活 新屋永安里設回收場 居民怒吼 04:102019/08/07 地方新聞 男大生通宵夜唱 疲勞駕駛頭撞號誌桿死亡 09:182019/08/07 社會 號誌沒搞定 泰山捷運公園看得到玩不到 04:102019/08/08 地方新聞 不斷更新》88大地震 全台災情一覽 07:252019/08/08 社會 宜蘭強震 原能會：核二廠運作正常 09:122019/08/08 生活 宜蘭強震 蘇貞昌要求各縣市提高戒備 09:322019/08/08 社會 影》修號誌工程車翻覆2工人自中山高摔落傷 14:182019/08/08 社會 交通部表態支持淡北道路 與環評會不同調 16:202019/08/08 生活 利奇馬超威猛 彰化二林號誌桿遭攔腰吹斷 14:282019/08/09 社會 社會熱門新聞 太陽公主號郵輪 女台客沖繩墜海亡 - 社會 2個月零交集 母聞異味驚見兒成乾屍 - 社會 恐比1支手機還小！陸女在美遭殺遺體下落曝光 - 社會 男佯醫師性侵黑道大哥孫女遭收押 - 社會 美艷人妻拒調戲遭毆亡 夫痛：救不了啊 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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