嘉義市警察局青春專案夏令營活動，青少年學子表演跆拳道防身術，虎虎生風。（廖素慧攝）

嘉義市警察局青春專案夏令營活動，青少年學子熱舞，洋溢青春活力 。（廖素慧攝）

嘉義市警方執行暑期青春專案，查獲14歲新台灣之女坐檯陪酒，青春「染色」，警方搶救青少年學子開辦暑假夏令營活動，教導防身術、才藝，9日發表成果，勇媽市長黃敏惠嘉勉學子把青春投資在自己的未來，拒毒反毒、遠離色情。

嘉義市政府警察局於7月8日至8月9日開辦「充電一夏」暑期保護青少年的系列活動，有「舞動青春研習營」、「武動青春研習營」、「素描繪畫班」、「美勞DIY」、「黏土手作營」等，由專業師資指導學子學才藝培養興趣。

有500名學子參加營隊活動，9日結訓發表成果，學子表演跆拳道防身術虎虎生風，熱舞展現青春活力，還有繪畫、黏土手藝作品展示，家長與孩子一起參加，熱鬧滾滾，市長黃敏惠、市警察局長張樹德讚許學子善用青春。

市警局少年隊長張金清說，暑期執行青春專案除了開辦營隊引導青少年不要有偏差行為，查緝毒品、偵辦違反兒少福利法的案件也是重點工作，目前查獲10餘件毒品案件、6件兒少性剝削案件移送法辦。

警方發現，坐檯陪酒的傳播妹有「幼齒化」的趨勢，隔代教養、單親家庭、缺乏家庭親情力量、經濟弱勢的青少年容易走偏路，有1名14歲傳播妹利用暑假到KTV陪酒，父母感情不睦，母親是外配，寵溺女兒，父親卻管教甚嚴，造成少女價值觀偏差，警方將少女暫時安置在教養院，加以輔導，以期挽救她的青春回歸正途。

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(中時 )