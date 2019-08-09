國民黨前主席洪秀柱放話到台南選立委振奮藍營士氣，國民黨2020年台南市立委第3選區徵召人選也出爐，現任北區里長聯誼會長童小芸披掛，挑戰民進黨3屆立委陳亭妃，童小芸過去與民進黨地方公職關係良好，在陳亭妃黨內關係緊張時，可展現爆發力，有鬆動綠營選票的潛力。

台南市立委第三選區（北區、安南區）長期被國民黨視為艱困選區，民進黨這次再推出挑戰4連霸地位的陳亭妃，藍營一度找不到迎戰對象，在國民黨副主席郝龍斌勸進下，北區振興里長童小芸同意接下立委戰帖，讓第三選區成為藍綠女將對決。

童小芸有30年的國民黨齡，也是17全國民黨代表，但過去一直以無黨籍參選里長，沒有藍綠包袱的她擁有藍綠基層選民，單純投入服務案件，讓她與許多民進黨地方公職關係良好，在陳亭妃與前行政院長賴清德、現任台南市長黃偉哲關係緊張時，童小芸有鬆動綠營選票的實力。

童小芸並非典型的政治候選人，有的候選人不作沒有選票的麻煩事，她卻毫不在乎埋頭去作，她在2017年以振興社區名義，一口氣認養3隻流浪犬來當社區巡守犬，打造專屬空間安置，讓社區巡守隊每晚帶著「浪浪」巡視社區，不但減輕動物收容所負擔，也讓流浪犬發揮功能，舉動備受好評。

童小芸表示，以前選基層里長大多是個人對個人，不需要黨對黨對決，現在國民黨徵召自己出馬，感覺不再是單打獨鬥，未來將依照國民黨台南市黨部安排，擬定選舉策略出擊。

里長挑戰立委，聽起來像是電玩越級打怪，但當初陳亭妃同樣以議員身份挑戰立委成功，這次兩女對戰勝敗難論，關鍵是誰能搶占中間選民的支持。

(中時 )