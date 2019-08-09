台中市府推動軌道建設，其中山海環線計畫已提送交通部審查，因產權屬中央，將持續爭取由中央全額補助；另針對捷運綠線延伸線，市府依交通部5月10日審查會議結論進行報告修正，預計8月底完成修正後函報交通部，推動並積極爭取中央核定。

市議會9日舉行臨時會，由市府交通局長葉昭甫進行「山海環線及捷運綠線延伸經補庫交通部審查進度及經費補助」專案報告，市議員施志昌、冉齡軒、李榮鴻、陳成添等人均關心該議題。

葉昭甫指出，大台中山海環線計畫是市府重要政策，總經費714.02億元，中央補助353.29億元，市府負擔360.73億元。考量鐵路屬於中央財產，未來興建營運與產權歸屬中央，市府將全力爭取由中央專案全額補助經費。

山海環線計畫包含多個分項計畫，其中「台中都會區鐵路高架捷運化」全長21.7公里，已於去年10月通車啟用；「成功到追分雙軌化工程」路線2.2公里，經費15.4億元，106年11月開工，預定109年完工；「山線鐵路高架大慶延伸烏日」全長3.7公里，預估經費71.43億元。

「海線鐵路雙軌高架化」將大甲、清水、沙鹿等車站規畫雙軌高架，沙鹿車站後以平面雙軌化至追分車站，全長25.9公里，其中高架工程長約10.9公里，平面雙軌工程約15公里，預估經費344.76億元；「大甲到后里新建甲后線鐵路」沿途設置3處車站，路線全長14.3公里，預估經費297.84億元。

至於山海環線交通部審查進度，葉昭甫表示，市府已於5月30日與台鐵局達成共識，可行性報告也已回復交通部，希望盡速審查通過並轉行政院核定。

(中時 )