蘆竹警方順利救出被害人，並且逮捕3男1女嫌犯。（甘嘉雯翻攝）

越南管姓移工因簽賭，積欠同鄉賭博集團約6萬台幣賭債，遭賭博集團擄走壓至新竹縣新豐一處民宅軟禁，竟拿被害人手機直播向他父母勒索賭金20倍，約11億越南盾，否則將撕票，蘆竹分局獲報緊急救援，8日下午救出肉票，並且逮捕3男1女嫌犯，全案由桃園地檢署偵辦。

根據了解，2日晚間11點多，管姓被害人由電腦下注，簽賭類似台灣六合彩的賭博，結果積欠約6萬元賭資，男子慢了5天未還，遭強擄至新竹縣新豐鄉一處民宅軟禁。

被害人遭電擊棒、棍棒毆打，身上多處挫傷，集團並不死心，拿被害人的手機直撥給他的父母，要求匯款積欠賭金的20倍到特定帳戶，否則將撕票。

被害人父母親緊急籌錢，匯了約3萬4000美金、折合11億越南盾到集團的指定帳戶。

蘆竹分局在檢察官指揮下，8日下午找到這處民宅，成功救援被害人，同時逮捕3男1女的嫌犯，而帳戶也順利凍結。

(中時 )