氣象局簡任技正謝明昌今（9）日下午表示，中颱利奇馬持續減弱並朝向西北移動，逐漸接近大陸浙江省，台灣本島的陸上颱風警報可望於傍晚前後解除，但馬祖距颱風最近，還在警戒範圍內。

謝明昌說，降雨量方面，北部山區已在逐漸趨緩，雨區往南移；且隨著台灣附近風場改變，轉為西南風，中南部的雨量會持續增加，而且可能連下數天。

目前陸上警報警戒區域包括：桃園、新北、基隆、台北、宜蘭、馬祖，仍應嚴加戒備並防強風豪雨。今日新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區，則可能有局部豪雨或大豪雨。

而桃園市山區、台北市山區、新北市山區、南投縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區、屏東縣山區及宜蘭縣山區，則有局部大雨或豪雨發生的可能。北部、中南部、宜蘭地區及花蓮山區、台東山區則有局部大雨發生的機率。

此外，受到颱風環流沉降的影響，花蓮縣縱谷、台東縣、外島的金門縣為橙色燈號，有出現攝氏38度以上極端高溫的可能，這3個地區的民眾要小心防曬。

【氣象】莫輕忽！利奇馬轉為中颱 暴風圈仍罩北台

(中時 )