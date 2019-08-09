高雄市長韓國瑜正式披藍袍出線，卻面臨亟待整合的黨內窘境。鴻海集團創辦人郭台銘與前立法院長王金平，被外界認為結盟抗韓可能性極高。媒體人黃暐瀚直言，王系子弟兵、前立委林國正任韓競選總部執行長，形同「帶槍投靠」，王事前根本不知道，這不僅反映政治事實，也在王心中綁下一個結。

黃暐瀚在政論節目中指出，林國正擔任韓國瑜競選總部執行長，這是很具指標意義的。其實早在去年11月24日韓選上市長後，報派三位副市長，其中一位就是林國正，而且後面還括號「王金平」，因為他正是王金平系統的人馬。如今他帶槍投靠，直接跑去當韓的競總執行長，事前王根本不知道！

黃暐瀚表示，那些所謂「白派」的人，比如高雄市農會理事長蕭漢俊也很久沒看到了，過去都是王金平的人。但政治人物會看眼前也會看未來，跟著韓國瑜，就算他明年沒選贏，他還是高雄市長，且他更是未來能撼動所有「韓家軍」的領袖，具有五到十年的未來前景，即便在國民黨內都是一個重要的意見領袖。這也代表著，過去王所能影響的人，現在都已經慢慢靠過去了，這也可能是王對韓心中的一個解不開的結。

不僅如此，黃暐瀚更直言：「林國正都已經跳了，王金平都不知道！所以我說王金平他跟韓國瑜要好，也不是那麼容易！這是政治的現實，因為政治是看實力的。」

(中時電子報)