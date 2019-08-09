八十八顆芭樂籽。（新視紀整合行銷提供）

美秀集團。（新視紀整合行銷提供）

「臺灣之夜」8日在首爾舉辦，董事長樂團、八十八顆芭樂籽、美秀集團輪番演出，董事長樂團表示，歌單的安排最傷腦筋，有鑑於越在地越國際，希望透過融合臺灣傳統文化的歌曲，展現臺灣音樂的多元化。而國際音樂節經驗豐富的八十八顆芭樂籽則是安排一串超嗨歌曲，主唱阿強表示，現場需要激起腎上腺素的歌曲，情緒對了，音樂對了，語言隔閡就不是問題了，而首次參與國際音樂節演出的美秀集團則帶來結合實驗元素的表演。

董事長樂團鼓手金剛是韓裔華僑，11歲就移民台灣，金剛表示，台灣食物與韓國食物都很美味，他更以韓文向現場觀眾問好，立即引起現場歡呼。美秀集團表示，有鑑於臺灣很多樂團，太文青的表現方式，根本聽不懂，美秀集團的歌詞很直白，堅持自己的風格。八十八顆芭樂仔介紹吉他手英文名字是Bruce Lee（李小龍英文名）, 立即引起現場歡呼。

(中時 )