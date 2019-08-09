洋基與藍鳥之戰創下許多新紀錄，兩隊同場寫歷史。（美聯社）

洋基作客出戰藍鳥，兩隊同場寫下歷史，此戰洋基靠厄薛拉(Gio Urshela)以及陶企曼(Mike Tauchman)共敲出3響炮，近4場比賽敲出19轟寫下大聯盟史上第一；而藍鳥超級新人畢薛特(Bo Bichette)連續9場比賽敲出二壘安打，締造逾百年的新紀錄，最終由洋基以12比6收下9連勝。

厄薛拉從藍鳥轉隊到洋基後，今年在洋基這傷兵滿營的一季打出生涯年，對戰前東家敲出單場雙響炮，成為洋基隊史第7位3場比賽敲5轟的球員，上一位則是2007年棒球金童A-Rod。厄薛拉與陶企曼各打下4分打點，除了以12比6擊敗藍鳥寫下本季最高9連勝之外，近4場比賽分別敲出5、6、5、3支全壘打，是大聯盟史上首支4戰敲出19轟的球隊。

場上另一大焦點還有藍鳥的21歲超級新人畢薛特，7月30日才生涯初登板，累積不到50打數，就已經寫下連9場比賽敲出二壘安打的紀錄，是大聯盟自1900年來的新歷史，且生涯前11場出賽就有13支長打同樣前無古人，只要畢薛特繼續敲安，紀錄就會持續被翻新。

而洋基今日的先發投手哲曼(Domingo German)5局失4分，不過在隊友的強大火力支援下拿下本季第15勝，以年薪50萬美金追平年薪2800萬美金的韋藍德(Justin Verlander)，兩人並列大聯盟勝投王。

(中時電子報)