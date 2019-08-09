北區水資源局預定9日下午5時開石門水庫溢洪道，有獲知消息的民眾已準備前往攝影，想留下難得的畫面。北水局表示，5時開放最大的溢洪道，水量為每秒600平方公尺，同時加上排水發電約為每秒58平方公尺水量。

北水局也提醒民眾，石門水庫仍持續警戒並進行防洪操作中，因大漢溪及淡水河水位可能隨時變化，請民眾勿進入河道以免發生危險。颱風因氣旋轉動會有間歇降雨情形，容易造成下游地區民眾誤解颱風已過，提醒民眾遠離河道，以保安全。

若要前往石門水庫攝影的民眾，可前往南苑停車場，但須注意安全。

(中時 )