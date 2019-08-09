石門水庫5時將開溢洪道 攝影玩家蓄勢待發 15:472019/08/09 中時 邱立雅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北區水資源局預定9日下午5時開石門水庫溢洪道，有獲知消息的民眾已準備前往攝影，想留下難得的畫面。北水局表示，5時開放最大的溢洪道，水量為每秒600平方公尺，同時加上排水發電約為每秒58平方公尺水量。 北水局也提醒民眾，石門水庫仍持續警戒並進行防洪操作中，因大漢溪及淡水河水位可能隨時變化，請民眾勿進入河道以免發生危險。颱風因氣旋轉動會有間歇降雨情形，容易造成下游地區民眾誤解颱風已過，提醒民眾遠離河道，以保安全。 若要前往石門水庫攝影的民眾，可前往南苑停車場，但須注意安全。 (中時 ) #石門水庫 #水庫 #攝影 #河道 也許您會感興趣 推薦閱讀 人幣匯率像水庫 漲落很正常 04:092019/08/06 焦點新聞 人行：7像水庫水位 有漲有落 04:102019/08/06 產業特刊 利奇馬颱風逼近 曾文水庫將進行調節性放水及排砂作業 14:482019/08/06 生活 颱風來襲 南水局整備應變 04:102019/08/07 產業．科技 利奇馬來勢洶洶 北水局嚴加防範 04:102019/08/07 地方新聞 清晨巨震！ 水電設施皆無大問題 08:482019/08/08 生活 因應颱風來襲 石門水庫準備好了 16:202019/08/08 生活 晚間10時起 石門水庫加大排水量 19:452019/08/08 生活 她為奪冠毒章魚放臉上 下場超恐怖 11:192019/08/09 日常 颱風未走遠 石門水庫警戒防洪中 13:092019/08/09 生活 生活熱門新聞 強颱不強！網樂撿颱風假 氣象局回應了 - 生活 颱風假多放？網秒解柯P心聲笑噴 - 生活 賺到颱風假？彭啟明爆：馬英九種的惡果 - 生活 台中為何沒放假？盧秀燕臉書開噴 - 生活 啪啪啪雨彈襲全台！這3縣市還有大豪雨 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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