新竹縣政府警察局竹東分局二組黃姓警務佐今年3月因腦溢血而就醫、住院，於5月不幸過世，身後留下妻子及2名未成年女兒，局長黃家琦與新竹縣警察之友會總幹事李錦復等人9日前往黃姓警務佐家中探視，並送上身故壽險金表達慰問。

警方表示，已故的黃姓警務佐從警約25、6年，年紀尚不到50歲，對於他英年早逝，同事及各級長官都深感不捨，也因其2名女兒尚屬年幼，僅靠黃妻工作撫養。

新竹縣警察之友會為縣內每名員警辦理意外險，含身故保險給付，在員警身故或意外發生時，能及時對員警家庭提供必要的生活協助，儘快走出傷痛，該會理事長許育瑞及理監事也長期協助警政工作、給予支持。

黃家琦、李錦復及竹東警分局長江建忠9日前往慰問，並送上身故壽險金支票65萬元，新竹縣長楊文科對於已故的黃姓警務佐生前認真、負責予以肯定，也重視其遺眷，請警察局特別關心，後續警察局也將協助申請各項撫卹補助，幫助家庭走出傷痛。

(中時 )