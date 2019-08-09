雙胞胎藝人「依依佩佩」中的姊姊依依，與老公史丹利婚後育有3個兒子，常在臉書與網友分享媽媽經備受愛戴，不過昨天凌晨遇到地震時，一度讓她有著「只救一個兒子」的念頭，事後讓她直呼對不起另外兩個兒子。

依依表示地震發生當下搖晃劇烈，家中的櫃子倒滿地，一度以為房子會就此倒塌，此時身旁熟睡的3個兒子，只有5歲大兒子被嚇醒，其他兩個依舊熟睡，她腦海中便閃過一個念頭，就只能救一個就以老大優先，因此便把唯一的救難背包給了大兒子，並要他立刻去桌底避難，接著在試圖叫醒兩個小兒子，而原本熟睡的老公此刻也從書房衝出來會合，不過還好直到地震結束後，一家五口都沒人受傷。

至於當下會做出「只救大兒子」的決定，她表示三個小孩都是心頭肉，但礙於當時是分秒必爭的的關頭，加上兩個小兒子即使給救難背包也不會用，因此才會想說先救大兒子，不過事後再想起當時的決定，讓她表示對不起兩個小兒子。

(中時電子報)