原本預期利奇馬颱風對台構成嚴重威脅，但今早淡水風雨仍相當驚人。(擷自YouTube/Jack Wu)

利奇馬來襲，北北基昨率先宣布停班停課，未料颱風路徑偏移，風雨不如預期，甚至無風也無雨，讓民眾賺到一天颱風假，更有人封它為護國神颱。不過，有民眾今早PO出影片，淡水暴雨驚人，他奉勸今天打算出門看電影歡唱的民眾考慮一下吧。

台北市長柯文哲說，「颱風假多放了，沒辦法」，但各地民眾在PTT回報風雨，卻根本不是這麼一回事。氣象專家彭啟明也說，不要以你的所在地判颱風的生死，這句話說的不無道理。

淡水民眾在PTT上PO出19秒影片，驚呼「颱風來了，給正想要出門看電影、唱歌的鄉民，考慮一下，10秒前無風雨正想去買早餐，結果10秒後，它來了…」馬上獲得諸多網友回應，「新莊風大雨超大」、「中永和也大雨ing」、「 內湖開始暴風雨」、「推樓上，還好沒跟風跑去電影院XD」、「塊陶啊」、「士林風雨不小，外面一直蹦蹦蹦」。

根據氣象局最新觀測，中度颱風利奇馬今天下午1時的中心位置在北緯26.8度，東經122.7度，即在台北的北北東方約230公里海面上，以每小時13公里速度，向西北進行。氣象局並持續發出豪雨特報，今天包括北北基等10縣有局部大雨或豪雨，甚至多個縣市有局部豪雨或大豪雨發生的機率。

(中時電子報)