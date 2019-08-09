「你有在網上訂過飯店？」這句超洗腦的訂房廣告詞，就是從李沛勳口中說出，身為健身教練的他日前錄年代新聞《聚焦2.0》，讓女主持人高文音也忍不住回頭猛瞧，讚他是「回頭率最高教練」。他參演過好萊塢電影《變形金剛4》，還原當時情形，他在報紙上看到該片徵選廣告，內容需錄製喜怒哀樂4表情，並用英文自我介紹，當時擊敗8萬多人雀屏中選。

「訂房先生」李沛勳英文流利，就讀英國排名第3「英國聖安德魯」大學，行銷學碩士畢業，也是英國威廉王子的學弟，高文音大讚，「根本是偶像劇走出來的高富帥。」而他還演過電視劇《月村歡迎你》及《我們不能是朋友》。他還自曝有脊椎側彎、骨盆歪斜，因鼠蹊部曾脫臼，「小時候跌打損傷館喬過，後來長大就沒管它。」所以右腿較短。

李沛勳是演員兼私人健身教練，他現場示範「連明星都在練的超級運動」跳繩，提及郭雪芙、Super Junior厲旭也拿它減重，不只增強心肺與肌肉能力，還能增加骨密度，一天15分鐘可燃燒125大卡。

(中時 )