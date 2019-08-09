勤工派出所日前舉行「酒駕不平安、平安不酒駕」宣傳活動，跟分局偵查隊借用1對男女「警察大頭娃娃」助陣宣導。（張妍溱翻攝）

酒駕新制上路，有民眾仍酒駕被抓，為宣導防酒駕業務，台中市警3分局6個派出所，除了執行酒駕攔查，員警親戴「警察大頭娃娃」，並手持標語上街宣導，雙管齊下；超萌大頭娃娃很吸睛，民眾搶著摸波麗士大人，提升宣導效果。

頭套拿下，穿戴「警察大頭娃娃」的男女員警，已滿頭大汗；勤工派出所日前舉行「酒駕不平安、平安不酒駕」宣傳活動，跟分局偵查隊借用1對男女「警察大頭娃娃」助陣宣導，多才多藝的男女員警，更「手作折氣球」送給民眾。

分局表示，1對男女「警察大頭娃娃」原是偵查隊到校園犯罪宣導時使用，意外受歡迎，轄區內6個派出所每個月搶著登記宣導使用。「警察大頭娃娃」每年平均「執勤」掃街逾百次。

「警察大頭娃娃」蹦蹦跳跳，吸引許多民眾主動要求合影，員警立即遞上「酒駕不平安、平安不酒駕」宣傳物品，還帶來彈珠台及花式氣球等秘密武器，吸引大人及小朋友停留，小朋友拿到氣球，提醒爸媽喝酒勿開車。

勤工派出所長林俊昌表示，酒駕新法上路，藉由「警察大頭娃娃」宣導新政策，呼籲民眾不要以身試法，透過與社區民眾互動，傳達酒後駕車的嚴重性，降低酒駕發生率。

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(中時 )