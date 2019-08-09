中央災害應變中心今（9日）下午3時許舉行第7次工作會報，由內政部長徐國勇主持。（葉書宏攝）

中央災害應變中心今（9日）下午3時許舉行第7次工作會報，由內政部長徐國勇主持。（葉書宏攝）

強烈颱風利奇馬已轉為中度颱風，中央災害應變中心今（9日）下午3時許舉行第7次工作會報，由內政部長徐國勇主持。中央氣象局預計最快今（9日）晚8時許解除陸上颱風警報、明（10日）上午11時許解除海上颱風警報。

中央災害應變中心統計，地震、颱風釀成2死9傷，台北市萬華區64歲楊姓男子修剪樹枝時意外摔落致死，另外，新北市中和區64歲呂姓女子遭倒塌衣架砸昏，疑因窒息而死；台北市5人受傷、宜蘭縣2人受傷、花蓮縣2人受傷。

全台停電7萬3590戶、已修復7萬49戶，待修復3541戶，另外，全台基地台受損18座、已修護16座、待修護2座；天然氣停氣300戶、已修護300戶；淹水11處、已退11處。

徐國勇表示，民眾平安是災變中心最主要的任務，感謝老天爺幫忙，由於颱風北移、災情降低，但很遺憾仍有2死9傷，颱風遠離仍不可大意，中南部要嚴防豪大雨，另外，水庫洩洪時，也要特別呼籲民眾勿前往相關水域，避免發生憾事。

(中時 )