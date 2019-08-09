劉以豪開心慶生。（Hit Fm聯播網提供）

劉以豪以歌手身分，7日到Hit Fm聯播網「OH夜DJ」魏如萱節目宣傳個人首支單曲〈有一種悲傷〉，劉以豪演出電影《比悲傷更悲傷的故事》人氣飆高，如今演而優則唱，加盟何樂音樂跨足音樂領域，重新詮釋電影主題曲〈有一種悲傷〉，魏如萱讚劉以豪唱得好，他開心也害羞，劉笑說以前玩樂團時，自己被封為「死不開口的劉以豪」，歌唱對他來說是個障礙，很怕開口唱歌，但不少歌迷很喜歡他在電影唱的片段，敲碗希望有完整版，所以他抓著陳建騏老師來完成這首歌。

劉以豪強調自己是「歌手」來宣傳單曲，一方面也是增加自己唱歌自信，因為上了歌唱課才知道原來唱歌有這麼多的技巧，像是裝飾音、滑音這些專業的領域，他不大了解；7日七夕情人節這天剛好是劉以豪農曆生日，陳建騏老師拿著生日蛋糕現身，劉以豪看到建騏老師帶來的驚喜，嚇一大跳從椅子上站起來，大呼感動。

魏如萱接著再送上一份神祕大禮要給劉以豪，工作人員拿出另外一個蛋糕，一打開整個蛋糕已經傾斜歪掉，魏如萱笑說，其實這是一開始要送給劉以豪的蛋糕，但因為蛋糕可能在送來的路上就歪掉，變成了「有一種悲傷」的蛋糕，才又緊急去買了新的蛋糕給劉以豪；劉以豪哭笑不得地說，這蛋糕真的有一種悲傷！

(中時 )