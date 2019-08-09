利奇馬昨以強颱之姿逼近台灣，北北基等八縣市宣布停班停課，民眾今早起床發現風雨不大，樂賺颱風假，台北市長柯文哲也坦言「颱風假多放了」，讓外界質疑氣象局預報不凖。氣象專家彭啟明在臉書發文說，「颱風假是馬政府種下惡果」。

昨利奇馬以強颱之姿逼近台灣，北北基等八縣市宣布停班停課，民眾今早起床，發現風雨不大，樂賺颱風假，台北市長柯文哲也坦言「颱風假多放了」，但苗栗泰安鄉則因今天突停止上班上課，又引起居民反彈，認為太麻煩。颱風假到底應不應該放？又引起討論。

台大公衛學院院長詹長權今在彭啟明臉書留言說，「前一晚10時預告放颱風假太早」、「在模式沒辦法更好之前，早上5點是最早的宣告時間，各行各業要針對決定放假後的安排做出工作調整，最可行的作法是先延後或縮減原來上班上學2-3小時，然後在逐漸調回正式班表上課上班」。

彭啟明回應說，「從氣象角度來看，凌晨到清晨做決策較好，但從民眾習慣的方式是愈早愈好」，並說「當時馬前總統要求前一晚要發布，就種下這個惡果，也讓氣象人員很辛苦」。

彭的留言，被網友認為是在嗆馬政府，彭啟明只好又在臉書澄清，「認識我的就知道，不會去嗆人」、「那則討論有台大公衛詹長權院長等很多朋友參與討論，有點出一些問題。大家可以參考，不需要嗆來嗆去，或是有政治目的對立。颱風假、災防假，是台灣很敏感的神經，很難找到理性討論空間」。

台大公衛學院院長詹長權在彭啟明臉書留言。（翻攝彭啟明臉書）

台大公衛學院院長詹長權在彭啟明臉書上留言。（翻攝彭啟明臉書）

(中時電子報)