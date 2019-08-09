英超夏季轉會櫥窗今天截止，「槍手」兵工廠搶在最後1天以800萬英鎊轉會費，簽下切爾西的巴西後衛路易斯（David Luiz），加上創隊史轉會費紀錄補進的邊鋒佩佩（Nicolas Pepe）、攻擊型左後衛提爾尼（Kieran Tierney），被認為是季前補強的最大贏家，搶英超前4加分不少。

兵工廠上季以1分之差屈居英超第5，無緣本季歐冠賽事。待了9年的法國後衛孔歇尼（Laurent Koscielny）還在新球季開踢前，透過影片宣布自己轉會到法甲波爾多，且在片中脫下兵工廠球衣，露出裡面的波爾多球衣，被槍迷認為是非常不尊重的失禮舉動。

路易斯加盟 槍手後防吃定心丸

趕在轉會櫥窗關門前，兵工廠趕緊跟切爾西敲定了交易，簽下32歲的路易斯。路易斯兩度效力切爾西期間，幫助藍軍贏得1座英超、2座足總盃、1座聯賽盃與1座歐冠冠軍。2014年轉會到巴黎聖日耳曼時，轉會費5000萬英鎊還創下當時的後衛世界紀錄。

兵工廠今夏把伊沃比（Alex Iwobi）賣到艾佛頓，但他在槍手表現並未達到原本期待，以7200萬英鎊簽下的象牙海岸邊鋒佩佩，足以補上攻擊遺缺，提爾尼更有讓槍手左路起飛的能力，只是他疝氣開刀後仍在休養，上場還得等等。

切爾西王牌阿札已經投奔皇馬懷抱。（路透資料照）

失去阿札 藍軍賠了夫人又折兵

英超上季呈現六雄態勢，兵工廠經過今夏補強，的確展現劍指前4，與威脅冠軍曼城、亞軍利物浦的企圖心。相較之下，同屬「保四大隊」的曼聯與切爾西，都被認為是季前轉會操作的輸家，尤其是切爾西，在被國際足總處分禁止補人的情況下，還把路易斯賣給同處倫敦的競爭者兵工廠，令藍軍粉絲無言。

切爾西因違規簽下未滿18歲球員，被處分今年夏天、明年冬天的轉會櫥窗都禁止引援，人手「只出不進」讓新教頭蘭帕德（Frank Lampard）難為無米之炊。幸好美國新星普利西奇（Christian Pulisic）在處分前就已簽下，藍軍透過召回租借在外的好手，且依規定買進上季已租借來的皇馬中場科瓦西奇（Mateo Kovacic），維持堪用戰力。

然而，王牌阿札（Eden Hazard）投奔皇馬，對進攻的影響已經難以估算，切爾西還敢放走路易斯。儘管路易斯年事已高，他和俱樂部關係緊張，既然在蘭帕德麾下無法保證主力位置，決心走人甚至以罷訓為手段，藍軍又已召回原本租借摯艾佛頓的中後衛祖馬，都是事實，但失去後防最有經驗的老將，肯定會是隱憂。

曼聯從萊斯特城買來後衛馬奎爾，但他的速度是個罩門。（路透資料照）

曼聯補後防 中前場卻變弱

曼聯在今夏砸了1.2億英鎊補強，問題是補完之後，「紅魔」看起來好像沒有比較強。兩大主要引援增加了後防的選擇性，不過以8500萬英鎊天價簽下英格蘭國腳馬奎爾（Harry Maguire）到底值不值得？他的強度無虞，但速度不快適不適合曼聯戰術，仍有待觀察。

從水晶宮簽來的右後衛旺比薩卡（Aaron Wan-Bissaka）很有未來性，但他目前的防守能力令人擔心。而曼聯失去了賀雷拉（Ander Herrera）及「小魔獸」盧卡庫（Romelu Lukaku），中前場都有折損，整體戰力似乎沒有明顯提升。

至於上季以1分之差無緣隊史英超首冠的利物浦，夏季轉會沒有重大進出，幾乎是以原班人馬迎接新球季。尋求3連霸的曼城，則先以7千萬歐元的買斷費強挖馬競中場羅德里（Rodri），再趕於夏轉關閉前得到尤文圖斯右後衛坎塞洛（Joao Cancelo）。

就人手而言，曼城的中後場陣仗看來更龐大了，問題是老隊長孔帕尼（Vincent Kompany）離隊，儘管近年因傷出賽不固定，上季後段仍是穩住後防的奪冠功臣。孔帕尼的離開，英格蘭國腳史東斯（John Stones）是否能夠頂上？看看他在歐洲國家聯賽決賽的糟糕表現，會是曼城衛冕的一個變數。

另一方面，曼城原本想把德國國腳薩內（Leroy Sane）賣給拜仁慕尼黑，但開價太高尚未達成共識。結果在對利物浦的社區盾足賽，薩內踢了9分鐘就扭傷右膝退場，原本以為不嚴重，進一步檢查才發現是前十字韌帶撕裂傷，歸期未定，轉會拜仁也就胎死腹中。

(中時電子報)