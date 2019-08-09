女星岳庭現在擁有美滿家庭並隨老公工作居住在泰國普吉島育有2子，過去她曾主持過也演過多部電視劇，但她剛出道時曾都沒有工作上門，唯一的工作只有一個靈異節目外景主持人，幫忙在旁邊遞麥克風，她透露有次出外景到泰國，有個師父私下送她一瓶油，讓她放床頭每天一早抹在眼睛，沒想到不久後她竟然就接到了旅遊美食節目。

岳庭抹了泰國師父給的油後，竟然事業大開。（合成圖／翻攝自臉書）

岳庭上《麻辣天后傳》表示，她剛出道時都沒人找她工作，唯一的工作是靈異節目的外景主持人，朋友都勸她不要做，但她連一個工作都沒有，只能應做下去，有次到泰國出外景時遇到一個泰國師父，師父私下和她聊天送了她一瓶神秘的油，並告訴她要將這瓶油供奉在床頭，偶爾要放些牛奶、痱子粉與花，不要曬到太陽，每天打開抹眼睛與眉毛，就會人見人愛。

沒想到抹了一陣子後，竟然就有新工作了，開始主持旅遊美食節目，沒想到她了解發現這罐油，就是「嬰屍油」嬰兒屍體練成的油，讓她嚇到趕快把這罐油丟掉。

岳庭收到一瓶泰國師父給的油，從此事業大開。

(中時電子報)