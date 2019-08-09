曾詠麟今年六月赴愛爾蘭都柏林挑戰2019世界盃壺鈴錦標賽，在36國、400名運動員中，拿下個人金牌。（謝瓊雲翻攝）

大葉大學校友中心主任楊文慶(右)恭賀曾詠麟(左)世界盃奪冠。(謝瓊雲翻攝)

高中時曾勇奪全中運拳擊金牌的曾詠麟，保送大葉大學運動事業管理學系，畢業後原本在健身房工作，決定西進上海當教練、因而接觸到壺鈴運動，今年6月赴愛爾蘭都柏林一舉勇奪世界盃金牌，還爭取到壺鈴亞洲錦標賽在台舉辦。

曾詠麟幾乎已成為在台推廣壺鈴運動的代言人，他回憶，畢業後勇敢抓住機會，2012年赴上海擔任培訓拳擊教練，不久就接觸到源自俄羅斯的壺鈴，卻因椎間盤突出復健長達9個月。為了改善下背慢性壓力，他開始積極藉由壺鈴鍛鍊，還陸續考取英、美、澳等國家11張壺鈴證照，成為專業壺鈴運動講師。

曾詠麟表示，俄羅斯推廣壺鈴運動，目的在保持大眾健康、降低醫療成本，不論男、女都很適合訓練，近年已帶動起一股健康風潮；前年起他正式舉辦第一屆台灣壺鈴錦標賽，去年再辦，今年更進一步爭取到亞洲盃主辦權。

35歲的曾詠麟今年6月他帶領台灣隊6名成員在世界盃壺鈴錦標賽勇奪4金2銀3銅佳績；他還並獲世界壺鈴運動俱樂部協會授權，2019 WKSF壺鈴運動亞洲錦標賽7月27日至28日在台北南港運動中心舉辦，共有7個國家、85名選手齊聚台灣競技，盛況空前。

曾詠麟說，很感謝大葉大學德國師徒制提供的養分，大學課堂上教的生物力學、解剖學、如何訓練肌肉、運動員如何飲食和自我保護，奠定他擔任教練的專業學理基礎；尤其老師常鼓勵運動員們不要自我設限，讓一度對職涯迷惘的他獲得很大鼓舞。他規畫要籌組壺鈴運動協會，推動壺鈴運動列入運動比賽項目，並培養更多台灣選手站上世界舞台，計畫40歲前，能把自身在國外觀察到的經驗帶回台灣，在台發展壺鈴運動事業。

(中時 )