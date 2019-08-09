保障外送員安全 必勝客等業者暫停外送 16:312019/08/09 中時 張鎧乙 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 圖為業者外送機車皆停在店外未出勤。（張鎧乙攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 強颱利奇馬9日清晨路徑稍微偏北，並減弱為中颱，外送業者為了保障外送員安全，包括Foodpanda和Ubereats，以及必勝客、達美樂等連鎖速食業者對於「停班停課縣市」停止外送， (中時 ) #外送 #業者 #連鎖 #速食 #達美樂 也許您會感興趣 推薦閱讀 專家傳真－回歸典型的勞動關係 ─對勞動派遣法制修正的看法 04:102019/08/05 產業特刊 亞太電信：4.4~4.9MHz頻段可考慮納入5G首波釋照 13:462019/08/06 財經 產險公會理事長8/8改選 李松季可望當選 13:472019/08/06 財經 擴大在台市占 達美樂目標每年展店10家 14:262019/08/06 財經 台灣通訊學會：下一波5G頻譜何時釋出 應該先預告 14:482019/08/06 財經 達美樂30周年慶 提3大願景 04:102019/08/07 產業．科技 頂級超市再升級 食材現點現做＋外送 04:112019/08/07 娛樂新聞 外送正夯會泡沫化嗎？內行人曝內幕 14:472019/08/07 日常 外送平台為何爆紅？網揭背後關鍵 08:002019/08/09 日常 颱風別叫外送？外送員：自認貼心 14:552019/08/09 日常 生活熱門新聞 強颱不強！網樂撿颱風假 氣象局回應了 - 生活 颱風假多放？網秒解柯P心聲笑噴 - 生活 賺到颱風假？彭啟明爆：馬英九種的惡果 - 生活 台中為何沒放假？盧秀燕臉書開噴 - 生活 啪啪啪雨彈襲全台！這3縣市還有大豪雨 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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