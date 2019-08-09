利奇馬對台影響不如預期，外界除熱議颱風假得失。天氣職人吳聖宇分析，利奇馬最後選擇的路徑離台灣最遠，主要與10號颱風柯羅莎有關。他解釋，柯羅莎與利奇馬距離逐漸拉開後，兩颱間出現相對高壓，以致奇馬運動的偏北分量明顯增加，才會距離台灣陸地越來越遠。

吳聖宇今在臉書上分析，利奇馬最後採取了一個離台灣較遠的路線通過，簡單來看，原因可能是出在利奇馬跟柯羅莎兩颱風之間的距離逐漸拉開，兩颱之間有了相對高壓出現，導致柯羅莎移動緩慢甚至向東南倒退，引導利奇馬颱風移動的副高壓則出現變形調整，讓利奇馬運動的偏北分量明顯增加，距離台灣陸地也越來越遠，

吳聖宇指出，距離拉開之後，颱風中心過不了石垣島以西，跟台灣地形之間的交互作用也變得不明顯，花東近岸處的背風低壓發展不起來，氣壓沒有看到特別低的情況，所以原本預期可能因為台灣地形作用而往西偏折的現象幅度也小了很多，兩個因素讓利奇馬最終避開台灣沒有靠近，颱風本身帶來的風雨威脅因此減輕了許多。

吳聖宇預估，下午期間北部仍有較強的西北風到偏西風強陣風，北部山區(雪山山脈沿線)仍有較明顯的地形降雨，晚間起颱風南側之西南風移入，中南部山區有較明顯的降雨，週末期間中南部仍受西南風影響，還是有較大雨勢出現的可能性。

(中時電子報)