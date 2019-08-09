傳楊千嬅夫婦、Ella夫婦等也在實境秀邀請名單中。（圖／達志影像；中時資料照片）

女星趙麗穎去年閃嫁「蘭陵王」馮紹峰，今年3月兩人迎來一子，日前工作室證實，趙麗穎本月底將正式復出，為某品牌獻出當媽後首次公開活動，同時也傳趙麗穎有望拉馮紹峰合體上夫妻實境秀，但今(9日)陸媒報導，知情人指出這消息絕對是假的，由於該節目根本還沒計畫第三季的播出，更不可能有「應邀名單」流出。

趙麗穎和大她9歲的馮紹峰接連合作電影《西遊記女兒國》、電視劇《知否？知否？應是綠肥紅瘦》進而傳出交往，小倆口去年跳過認戀，在趙麗穎生日當天直接官宣結婚，震驚演藝圈。今年初兩人升格為父母，馮紹峰不久後復出賺奶粉錢，趙麗穎則一度被拍發福，隔月又被目擊身型火速消風。

外界盛傳《妻子的浪漫旅行》第二季結束時，謝娜便暗示想邀趙麗穎夫妻上節目，今據《騰訊新聞一線》報導，除了趙麗穎夫妻被點名外，楊千嬅夫婦、SHE的Ella夫婦、董子健夫妻也被傳在第三季名單中，而節目10月開始錄製，對此，知情人表示，這份名單一定是假的，因為節目組尚未開始籌畫第三季內容，而此消息恐將令期待兩人同台上節目的粉絲失望了。

(中時電子報)