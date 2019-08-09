台中港區是大型柴油車行駛最頻繁的地區，統計港區每年約有2萬輛大型柴油車，進出車次高達170萬輛次。（盧金足攝）

台中市府推動空汙減量，2017年起加強柴油車汰舊補助，針對柴油車進出頻繁的台中港區實施路邊攔查，督促高汙染車輛加速汰除。環保局指出，補助申請案累計達2778件，促使港區4、5期新車在兩年內提升9％，推估PM2.5每年削減82.1公噸，減少11萬7276噸碳排量，有效降低移動汙染排放。

環保局表示，台中港區是大型柴油車行駛最頻繁的地區，市府透過「自動化門哨系統」，可清楚掌握進出港區車輛數與車型；統計港區每年約有2萬輛大型柴油車，進出車次高達170萬輛次。

為加速淘汰老舊大型柴油車，市府2017年起實施《淘汰老舊大型柴油車補助辦法》，至今補助申請案累計達2778件，補助金額達6億1514萬元；環保局加強路邊攔查烏賊車，台中港區4、5期新車比例，由2017年46％上升至目前約55％，推估PM2.5每年削減82.1公噸，減少11萬7,276噸碳排放量，相當於49座台中都會公園，652萬顆樹的固碳量。

5月22日起，除原本單純淘汰補助方案外，新增汰舊換新及過戶換新補助方案，補助對象擴大至1至3期大型柴油車，補助時間展延至2022年12月31日止，估計全市約有1萬3000輛1至3期大型柴油車受惠。

環保局長吳志超指出，環保局爭取中央補助經費3億7276多萬元，將用於柴油車汰舊換新、調修維護及加裝防制設備等補助項目，協助高汙染車輛汰換或改善，符合排放標準，響應柴油車汙染減量，讓移動汙染進一步降低。

(中時 )