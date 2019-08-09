Cee月底來台開唱。（明堂唱片提供）

大陸饒舌歌手Cee（陳然），日前推出首張個人專輯《誠燃 ｜ Overthrow》，同時間開啟個人巡演行程也，31日將率自家音樂人首度來台北舉辦「唯有不甘」2019巡演，邀請台灣的嘻哈好手同台為中文饒舌立下新標竿。

Cee（陳然） 多年來在嘻哈音樂圈以「上海地下說唱傳奇」著稱，2002年參加第一屆Iron Mic，以17歲年紀一戰成名。隨後與所在團體「竹遊人」開創中文饒舌多押的先河。2018年，Cee宣佈參加大陸節目《中國新說唱》，被眾多樂迷及媒體認定為最強冠軍候選人，然而患得患失的他由於背負過大壓力，比賽發揮失常，在首輪錄製時再次錯失機會。

Cee今年出道17年終於推出首張專輯，已步入而立之年的他，立下破釜沉舟般的決心，個人巡演於8月初開跑，將走訪許多中文嘻哈發展的重要城市，台北當然是必定造訪之地，除了原汁原味的把整個表演內容帶來之外，更將邀請台灣饒舌的代表參劈老莫與最強freestyle的饒舌高手BR一起同台演出。Cee巡演台北場於31日在Revolver舉辦，購票洽KKTIX與全家Famiport機台。

(中時 )