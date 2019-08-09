民進黨高雄市議員陳致中痛批觀光局送禮之舉是「慷政府資源之慨，行公關交際之實」。（袁庭堯翻攝）

觀光局中秋賀禮，賀卡署名局長潘恒旭、主秘高美蘭及秘書田長沛。（袁庭堯翻攝）

2020總統大選將至，韓國瑜小內閣一舉一動都引發關注。民進黨高雄市議員陳致中8日下午在臉書貼文表示收到詭異的觀光局中秋賀禮，上有局長潘恒旭、主秘高美蘭及秘書田長沛三人聯名賀卡。台灣基進高雄黨部9日下午直接爆料，潘恒旭即將升官擔任韓競選圖隊網軍總召，其餘人將依序遞補職缺，是不專業的酬庸。

台灣基進高雄黨部仿效「維基解密」推出「基進解密」，首發就直指爆料觀光局長潘恒旭的升官消息。記者會現場，還刻意安排「月餅藏紙條」的橋段，揭開潘恒旭將升官接任韓國瑜競選總部網軍總召集人、高美蘭接替入主觀光局局長室、機要秘書田長沛遞補接任主秘一職的秘密。

台灣基進新聞輿情部副主任張博洋爆料，中元節都還沒過完就送月餅，恐怕是潘恒旭急著傳達升官之喜及暗示接下來的人事異動，要與地方議員「搏感情」。張博洋也痛批高美蘭先前才遭爆版稅爭議，又是韓國瑜太太李佳芬的閨蜜，田長沛的母親則是國民黨前立委潘維剛，如此「閨蜜變家臣、家臣變總管」的人事任命，不但酬庸又毫無專業度可言。

「請問副局長跑到哪去了？」民進黨高雄市議員陳致中強調，一般局處送禮一定都是由局長、副局長署名，從未見過「局長、主秘、機要秘書」這種組合。

陳致中表示，昨天人不在服務處，否則一定當場退回拒收，今早已請助理將月餅退回觀光局。陳致中也痛批觀光局送禮之舉是「慷政府資源之慨，行公關交際之實」。觀光局涉嫌在上班時間、利用職員載送賀禮，陳致中呼籲市府政風單位介入調查。

(中時 )