40歲楊姓女子因缺錢花用，今年6月間帶著安姓小妹、陳姓小弟到清水區一家檳榔攤，楊女先持玩具槍喝令店員「不准動」，並由安女負責搜刮店內財物、陳男則負責把風，事後3人被捕，陳男雖辯稱「是被逼迫犯案」，仍被依強盜罪起訴。

起訴指出，今年6月2日清晨，楊姓女子帶著陳姓小弟（39歲），先在彰化縣中正路附近強盜一部小轎車，之後由陳男負責駕車、載著楊女到台中市西屯區接安姓女子（26歲），接著3人共乘1車，沿途尋找犯案目標，行經清水區一家檳榔攤前時，便決定下手。

手持玩具槍的楊女與安女先下車進入檳榔攤，由楊女持槍恐嚇店員「別動」，安女則進入拿走檳榔攤內現金共8300元，緊接著，楊女離去前還取走店內11包香菸，而整個過程，陳男都負責在車上把風、接應。

警方事後獲報並逮獲3人，楊女坦承犯案，而安女、陳男都辯稱「是受楊女逼迫」，且陳男還供稱「事前因為有吃藥，根本記不得過程，只記得有開車、都是聽楊女指示」。台中檢方認為，楊女雖是主導，但陳男、安女明顯有自主意識，卻未趁機離開、還善盡把風之責，明顯是共犯，依強盜罪起訴3人。

(中時 )