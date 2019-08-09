石岡壩一早開啟水門調節，滾滾洪流往下游宣洩，場面壯觀。（王文吉攝）

豐原給水廠南幹渠取水口的原水略顯黃濁，並帶有懸浮物質。（王文吉攝）

大甲溪原水濁度約在30度左右，雖比平時略為上升，但還不致影響豐原淨水廠效能。（王文吉攝）

大甲溪原水濁度約在30度左右，雖比平時略為上升，但還不致影響豐原淨水廠效能。（王文吉攝）

利奇馬颱風過境，在大甲溪上游集水區降下大雨，石岡壩9日一早開啟水門調節，滾滾洪流往下游宣洩，吸引許多民眾觀看壯觀景象，由於溪水含沙量增加，有人憂心供水問題。對此，自來水公司第四區管理處表示，原水濁度與平時相差不遠，大台中地區供水無虞。

記者上午前往豐原給水廠查看，南幹渠取水口的原水略顯黃濁，並帶有懸浮物質。工程員官苑鈞表示，大甲溪上游雖有下大雨，但德基水庫未進行排沙作業，這兩天原水濁度約在30度左右，與平時的15度，差距並不大。

官苑鈞說，廠內淨水設備正常運作，出水量也與平時一樣，約90萬噸，目前供水無虞。但若後續西南氣流引進較大雨勢，可能會造成原水濁度升高，屆時管線末端、高處用戶可能會有水壓不足狀況，呼籲用戶先儲水備用。

自來水公司第四區管理處操作課長廖宜德指出，大台中300萬人口，每天用水約150萬噸，由豐原、鯉魚潭給水廠供應，目前原水與供水量均未受颱風大雨影響，不致有限水危機。

(中時 )