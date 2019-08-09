今天(9日)大陸華為公司開發者大會2019在東莞舉行。華為消費者業務CEO、華為技術有限公司常務董事余承東在當天的大會上宣布，推出華為作業系統鴻蒙OS。

據《澎湃新聞》報導，鴻蒙OS是基於微內核的全場景分散式OS，餘承東表示，鴻蒙在中文有開天闢地的意思，英文是harmonyOS，意指給這個世界帶來更多的和諧和方便。

余承東指出，鴻蒙作業系統開源。華為要打造全球的作業系統，不僅僅是華為自己的，更希望開源，讓全球的開發者力量參與進來，打造下一代最領先的作業系統。

(旺報 )