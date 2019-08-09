華為宣布自有鴻蒙OS 誓言打造全球作業系統 16:242019/08/09 旺報 林汪靜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今天(9日)大陸華為公司開發者大會2019在東莞舉行。華為消費者業務CEO、華為技術有限公司常務董事余承東在當天的大會上宣布，推出華為作業系統鴻蒙OS。 據《澎湃新聞》報導，鴻蒙OS是基於微內核的全場景分散式OS，餘承東表示，鴻蒙在中文有開天闢地的意思，英文是harmonyOS，意指給這個世界帶來更多的和諧和方便。 余承東指出，鴻蒙作業系統開源。華為要打造全球的作業系統，不僅僅是華為自己的，更希望開源，讓全球的開發者力量參與進來，打造下一代最領先的作業系統。 (旺報 ) #華為 #作業系統 #蒙鴻 #開發者大會 #全場景分散式 也許您會感興趣 推薦閱讀 香港罷工 華信取消台中香港來回6航班 11:102019/08/05 生活 華為禁令洩裂痕？ 這些電信商不甩老美開賣 16:552019/08/06 財經 《國際產業》傳蘋果將修改作業系統，限制臉書即時通app功能 10:342019/08/07 財經 撕破臉！過度響應美禁令 華為要這家美企索賠上億 13:132019/08/07 國際 扣押物資掀波 華為擬向偉創力求償數億人民幣 04:102019/08/08 全球財經 場地申請通過！劉德華明年5月底台北小巨蛋開唱 20:442019/08/08 娛樂 谷歌找華為合作智慧音箱 美議員痛批 04:102019/08/09 全球財經 陸美貿易談判瀕破局 華為禁令鬆綁恐無望 09:002019/08/09 財經 華為開發者大會9日揭幕 14:422019/08/09 財經 沒有安卓死不了! 華為：可隨時換至鴻蒙 16:222019/08/09 財經 兩岸熱門新聞 被台灣節目稱大陸吃不起 涪陵榨菜霸氣回應 - 兩岸 華為宣布自有鴻蒙OS 誓言打造全球作業系統 - 兩岸 - 旺報 台灣名嘴稱大陸人吃不起榨菜 登上微博熱搜第一 - 兩岸 香港今發起「萬人接機」 機管局嚴陣以待 - 兩岸 陸客限縮擴大發酵 台商返鄉更難 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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