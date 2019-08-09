利奇馬颱風襲台，風雨強度不如天氣預報，9日下午台北市區風雨漸小，不少民眾把握颱風假出門逛街、看電影，美食街和電影院售票櫃台都大排長龍，不少民眾爽喊「賺到一天假」，但也有人認為「預防勝於治療」。

台北市今天風雨雖不如天氣預報強烈，但中午前不時出現間歇性風雨，路上人車不多，中午過後，天氣逐漸轉好，風雨漸小甚至下午3時後雨都停了，台北捷運市政府站陸續出現人潮，不少人到信義商圈百貨公司逛街、看電影，電影院售票櫃台人龍有多達100人等待購票。

民眾陳小姐說，今天有賺到1天颱風假的感覺，看到天氣轉好就和男友就出門看電影解悶；民眾邱先生也認為爽賺到颱風假，早上看風雨不大，馬上就上網訂了下午的電影票。

不過，上班族廖先生則表示，風雨沒有預料中的大，所以約了朋友出門逛街，但「預防勝於治療」，天氣難以預料，還是放颱風假比較安心。

(中時 )